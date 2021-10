Avellino - Virtus Francavilla, ecco l'arbitro Anche due assistenti avellinesi, Cipolletta e Festa, nelle designazioni dei gironi A e C

La gara Avellino - Virtus Francavilla, in programma sabato alle 17.30 allo stadio "Partenio-Lombardi" e valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C (girone C), sarà diretta da Sajmir Kumara della sezione di Verona. Impegni nella terza e nella quinta giornata, sempre nel girone C, per il direttore di gara nelle sfide Picerno-Bari e Taranto-Latina, intervallate dal match di Primavera 1, Sassuolo-Genoa. Kumara sarà coadiuvato dagli assistenti, Mattia Massimino di Cuneo e Tiziana Trasciatti di Foligno, e dal quarto ufficiale, Giorgio di Di Cicco di Lanciano. Due assistenti della sezione di Avellino sono presenti nell'elenco delle designazioni arbitrali dell'ottavo turno: Fabio Mattia Festa per Seregno-Mantova (girone A) e Paolo Cipolletta per Latina-AZ Picerno (girone C).