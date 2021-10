Avellino, Di Gaudio e il 4-3-3 per scacciare via la crisi di risultati L'equilibrio sarà sempre legato al campo. Sabato la prima gara dopo la spaccatura palesata dal tifo

Dopo quanto accaduto in avvio di settimana, nelle 48 ore successive alla sconfitta di Viterbo con il Monterosi Tuscia, ecco la ricerca di nuovi equilibri per l'Avellino e per il tecnico, Piero Braglia, confermato dopo i tentennamenti presentati, con Vincenzo Vivarini a un passo dalla firma con i biancoverdi. L'equilibrio sarà sempre legato al campo. Sabato sarà la prima gara dopo la spaccatura palesata dal tifo e potrebbero esserci esclusioni eccellenti nell'undici titolare, che affronterà la Virtus Francavilla (calcio d'inizio alle 17.30) allo stadio "Partenio-Lombardi". L'Avellino ripartirà dal 4-3-3 e da Antonio Di Gaudio. Il fantasista palermitano è pronto al rientro, si è allenato con il gruppo che presenta anche il recupero di Gennaro Scognamiglio, e in attacco Vincenzo Plescia dovrebbe sostituire Riccardo Maniero nel ruolo di prima punta. Al centro della difesa sarà rientro per Luigi Silvestri. La squadra irpina cerca nuovi equilibri e il punto di rilancio in una stagione iniziata nel segno dei pareggi e con la società già ad un bivio in virtù del ritardo accumulato dalla vetta, occupata dal Bari (sono già 9 i punti di svantaggio dalla capolista per i lupi dopo 7 turni di campionato).