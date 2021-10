Avellino, continuano le iscrizioni alla squadra femminile Ecco tutti i dettagli per entrare a far parte della nuova squadra della società biancoverde

"Wolf Woman", continuano le iscrizioni per dare corpo al progetto per la nascita del calcio biancoverde a tinte rosa. In vista della riforma che porterà il movimento femminile a svincolarsi dal dilettantismo per avere tutti i diritti, le tutele e la dignità garantiti dal professionismo, la società irpina si sta muovendo al pari degli altri club italiani per farsi trovare pronta.