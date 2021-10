Curva Sud Avellino, continua la contestazione nei confronti della società Nella notte esposto uno striscione dinanzi alla Tribuna Montevergine dello stadio Partenio

“Comunicato dei calciatori e stampa manipolata, questa la società da te programmata! Vergogna”. Questa notte, dinanzi alla Tribuna Montevergine dello stadio “Partenio-Lombardi”, è stato affisso questo striscione a firma della Curva Sud. Un messaggio, rivolto alla proprietà dell'U.S. Avellino, che segue il durissimo comunicato ufficiale con cui lo scorso martedì il tifo organizzato aveva già preso posizione nei confronti della società a margine della conferenza stampa in cui il presidente D'Agostino ha rinnovato la fiducia al tecnico Braglia dopo averlo sostanzialmente esonerato in diretta tv. Lo zoccolo duro dei supporter biancoverdi è sul piede di guerra anche per la conferma del direttore sportivo Di Somma e nei confronti della delegazione di calciatori che si è fatta portavoce del gruppo (o per meglio dire, tralasciando la versione ufficiale, della maggior parte del gruppo), chiedendo di non sollevare l'allenatore dall'incarico. Un'istanza che, andata a sommarsi al mancato accordo sul fronte nuovo staff e mercato con Vivarini, è stata rappresentata come uno dei motivi alla base della retromarcia sul futuro del mister di Grosseto, ormai segnato, pur avendo il club avocato a sé la piena indipendenza nella soluzione finale adottata.