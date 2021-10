Avellino, ecco quando saranno distribuiti gli abbonamenti L'attesa per le card in pvc sta per terminare: ecco tutti i dettagli per i tifosi biancoverdi

Anche in occasione della gara con la Virtus Francavilla in programma domani, alle 17,30, al "Partenio-Lombardi", valida per l'ottava giornata del girone C di Serie C 2021/2022, i tifosi dell'Avellino che si sono abbonati avranno accesso allo stadio presentandosi a tornelli muniti di ciò che hanno finora utilizzato: documento di riconoscimento in corso di validità, green pass, segnaposto e fidelity card in formato cartaceo. Così come accaduto in occasione della sfide con il Latina, il Potenza e il Catanzaro, oltre alla prima giornata con il Campobasso fuori dal carnet delle gare casalinghe inserite nel pacchetto, non sono, infatti, pronte le card in formato rigido.

In tal senso, arrivano, però, novità. Dalla prossima settimana gli abbonamenti saranno in distribuzione presso la biglietteria dello stadio e lo store ufficiale. Seguirà una nota ufficiale per comunicare da quale giorno sarà possibile ritirare la propria tessere in formato non cartaceo.

Sono 1306 i supporter che hanno deciso di sottoscrivere titoli d'ingresso annuali.