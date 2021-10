Taurino: "Abbiamo una certezza. Troveremo un Avellino carico" Il tecnico della Virtus Francavilla: "Dovremo essere bravi a tenere sotto l'aspetto mentale"

"L'aspetto mentale iniziale è un conto. Poi, durante la partita, tutto cambia in base alle situazioni, agli episodi, in base all'approccio delle squadre. Noi abbiamo una certezza. Sicuramente non troveremo un Avellino che possa in qualche modo sottovalutare l'impegno". Il tecnico della Virtus Francavilla, Roberto Taurino, ha presentato in conferenza stampa la sfida con i biancoverdi, in programma domani (ore 17.30) al "Partenio-Lombardi: "Troveremo una squadra mentalmente molto carica, una squadra che è chiamata a fare una prestazione di grande valore soprattutto a livello di risposte mentali. - ha spiegato l'allenatore dei biancazzurri - L'Avellino è una squadra forte. Non sono certo questi risultati a farmi cambiare idea, anzi. Ho visto tutte le partite dell'Avellino fin qui. È vero che ha raccolto pochi punti, però è anche vero che nonostante le tante difficoltà ha perso una sola partita, quella di domenica. Ha fatto una vittoria e qualche pareggio di troppo, ma questi pareggi vanno anche contestualizzati e analizzati. Per me l'Avellino resta una squadra da vertice, tornerà a fare il campionato che deve fare. Domenica, proprio perché vivono questo momento, ci aspetterà una prova di maturità importante. Dovremo essere bravi a tenere botta sotto l'aspetto mentale, a non farci intimidire da una squadra che partirà forte, che cercherà di aggredirci e di aggredire la partita, cercando di far valere il loro grande spessore tecnico e il grande valore di personalità. Sono esperti per questa categoria. Hanno le caratteristiche per uscire da questo momento. Sappiamo che non la prenderanno sotto gamba. Ci aspetta una gara durissima".