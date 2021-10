L'Avellino prova a rialzarsi, 1-0 alla Virtus Francavilla ma è gelo con la Sud Decide un rigore di Gagliano. Proprietà e squadra contestati prima e dopo la partita

Vittoria scacciacrisi. L’Avellino piega la Virtus Francavilla con il finale di 1-0 grazie a un calcio di rigore trasformato da Gagliano alla mezz’ora.

La rivoluzione tra gli interpreti annunciata da Braglia, a un passo dall’esonero in settimana dopo l’imbarazzante sconfitta a Viterbo con il Monterosi, è parziale e si concretizza nelle esclusioni di Aloi e Maniero dall’undici titolare appannaggio di De Francesco e Gagliano. Il modulo è il 4-3-3 ipotizzato alla vigilia con Silvestri che rientra in difesa al pari di Di Gaudio in attacco. Sponda pugliese risentimento muscolare per Maiorino: c’è Ventola con Perez a comporre il tandem del 3-5-2 di Taurino.

L’avvio di gara è figlio della settimana appena lasciata alle spalle. La Curva Sud contesta il presidente D’Agostino, i direttore sportivo Di Somma e il tecnico, in campo i biancoverdi sono bloccati dalla paura. Al 6’ cross di D’Angelo, colpo di testa di Micovschi respinto con le gambe da Nobile. Poi, la palla inizia a scottare terribilmente. I lupi passano per qualche istante al 4-2-3-1 con D’Angelo trequartista, che al 16’ prova la spaccata volante su invito di Micovschi. Nobile sbaglia l’uscita, ma si salva venendo centrato. Quattro giri di lancette e arriva il primo squillo degli ospiti: Prezioso vince un rimpallo e trova Enyan tutto solo sul secondo palo, ma la coordinazione è pessima, palla alle stelle. Segue una fase di stanca e a rompere l’equilibrio ci pensa il più forte in campo, per distacco, tecnicamente. Al 28’ Di Gaudio si mette in proprio, prende la linea di fondo e si mette davanti a Pierno che lo tocca quanto basta per mandarlo a terra. Calcio di rigore tra le proteste dei biancoazzurri in tenuta rossa integrale (ammonito Idda). Sul dischetto, dopo l’errore di D’Angelo di domenica scorsa, si presenta Gagliano, che non va per il sottile: botta di destro a incrociare, Nobile intuisce il lato ma non può nulla. Secondo gol consecutivo per la punta girata in Irpinia dal Cagliari, abbraccio collettivo della panchina. Sulle ali dell’entusiasmo Di Gaudio arriva due volte al tiro, ma non trova lo specchio e al 46’, nell’unico minuto di recupero concesso, sciupa un contropiede spinto da Tito con un piazzato di destro che s’infrange su Nobile. Tensione tra il diesse ospite Antonazzo, il segretario locale Aloisi e Di Somma prima del rientro negli spogliatoi.

Si riparte senza cambi e un sinistro a giro a lato di Micovschi (52’). L’Avellino trascorre la ripresa costantemente nella metà campo avversaria, prova a far male dalla distanza con Carriero (53’) e De Francesco (74’), ma al 77’ ci vuole un miracolo di Forte, che riscatta così il pomeriggio da incubo al "Rocchi", per togliere le castagne del fuoco: respinta sul tiro dalla distanza di Preziosi, miracolo a mano aperta sul tap-in a botta sicura di Ventola. Al 89’ espulso Caporale, che trattiene Micovschi, protesta e rimedia il secondo giallo. In un amen è già il novantesimo. Il momento di lanciare al cielo un urlo liberatorio. L’Avellino prova a ripartire così. Nonostante il gelo con la Curva Sud e gli applausi solo dalla Tribuna Terminio.

Il tabellino.

Avellino – Virtus Francavilla 1-0

Marcatore: pt 30’ Gagliano (rig.).

Avellino (4-3-3): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri (31’ st Bove), Tito (34’ st Mignanelli); Carriero, De Francesco (34’ st Aloi), D'Angelo; Di Gaudio, Gagliano (17’ st Plescia), Micovschi. A disp.: Pane, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio, Mastalli, Messina, Maniero, Matera. All.: Braglia.

Virtus Francavilla (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Prezioso, Tchetchoua, Carella (31’ st Tulissi), Enyan (40’ st Ingrosso); Ventola (40’ st Ekuban), Perez. A disp.: Milli, Cassano, Feltrin, Mastropietro, Gianfreda, Delvino, Dacosta, Magnavita. All.: Taurino.

Arbitro: Kumara della sezione di Verona. Assistenti: Massimino della sezione di Cuneo e Trasciatti della sezione di Foligno. Quarto Ufficiale: Di Cicco della sezione di Lanciano.

Note: Al 44’ st espulso Caporale per somma di ammonizioni (comportamento non regolamentare e proteste). Ammoniti: Ventola, De Francesco, Enyan e Carriero e Tchetchoua per gioco falloso; Idda per proteste; Caporale per comportamento non regolamentare. Angoli: 2-3. Recupero: pt 1’, st 5’. Spettatori: 2450 (1306 abbonati, 1144 biglietti). Incasso non comunicato.