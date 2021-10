Avellino, i calciatori da protagonisti in campo a spettatori sugli spalti Sui social i dettagli della domenica senza campionato trascorsa dai biancoverdi in giro per l'Italia

Approfittando della gara giocata sabato e delle 48 ore di riposo concesse da Piero Braglia, i calciatori dell'Avellino hanno potuto godere di una domenica di relax. In tanti hanno approfittato del sufficiente margine di tempo per viaggiare facendo ritorno a casa o lasciando la Campania per spezzare la routine quotidiana. Vincenzo Plescia, palermitano doc, ha assistito dalla Curva Nord dello stadio “Renzo Barbera” al successo per 3-0 dei rosanero sul Foggia, come documentato attraverso una storia condivisa su Instagram. Stesso social scelto da Giuseppe Carriero per raccontare il pomeriggio trascorso allo “Veneziani” per assistere a Monopoli – Campobasso 1-2 ritornando sugli spalti di un impianto sportivo in cui è stato protagonista con la maglia dei biancoverdi pugliesi. Alberto Dossena ha invece raggiunta la sua compagna a Roma. E poi tante foto di gioco relative all'ultima gara, postate da Antonio Di Gaudio, Claudiu Micovschi, Luca Gagliano, Sonny D'Angelo e via discorrendo con l'auspicio che gli scatti del successo possano essere ripetuti domenica prossima, al “Degli Ulivi”, contro la Fidelis Andria. Domani la ripresa degli allenamenti a porte aperte.