Fidelis Andria, Panarelli verso l'esonero: corsa a due per sostituirlo L'ex biancoverde ha chance ridotte al lumicino di sfidare l'Avellino domenica al "Degli UIivi"

Penultima in classifica a quota 5 punti in condominio con l'ACR Messina, che ha appena avvicendato Sullo con Capuano in panchina; una sola lunghezza di vantaggio rispetto al fanalino di coda Vibonese per effetto di una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte: la Fidelis Andria veleggia in un mare in tempesta e, salvo colpi di scena, arriverà alla sfida con l'Avellino in programma domenica, alle 14,30, allo stadio “Degli Ulivi”, valida per l'ottava giornata del girone C di Serie C, con un nuovo allenatore in panchina. L'ex calciatore dei biancoverdi, Luigi Panarelli, ora tecnico dei pugliesi, è a un passo dall'esonero dopo la sconfitta per 2-0 rimediata al “Viviani” nello scontro diretto per la salvezza con il Potenza. In pole position per sostituirlo c'è l'ex tecnico, tra le altre, di Virtus Francavilla e Casertana, Ciro Ginestra. Più indietro un altro ex Virtus Francavilla, ovvero Bruno Trocini. Entro la serata sono attese comunicazioni ufficiali dalla società ripescata in Serie C e con la ferma intenzione di restarci nonostante un avvio oggettivamente difficoltoso sotto il profilo dei risultati sinora raccolti.