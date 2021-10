Ginestra è il nuovo tecnico della Fidelis Andria: esordio con l'Avellino L'ex biancoverde, Gaetano Vastola, sarà collaboratore tecnico del "Cobra"

La Fidelis Andria ha scelto il nuovo tecnico: Ciro Ginestra è il nuovo allenatore del club presieduto da Aldo Roselli, che ospiterà l'Avellino domenica alle 14.30 allo stadio degli Ulivi per la nona giornata del campionato di Serie C. Accordo annuale tra la Fidelis e Ginestra, che avrà Gennaro Di Maio come vice e un ex Avellino come collaboratore tecnico. Gaetano Vastola sarà nello staff del "Cobra".

"È una bella sensazione essere arrivato in una piazza come Andria in un campionato così difficile ed affascinante come la Lega Pro. - ha affermato Ginestra - Ora avremo bisogno di qualche ora per conoscere meglio la squadra e poi solo tanto lavoro. Ringrazio la società per la fiducia a me ed al mio staff. Posso solo dire Forza Fidelis". "È un profilo giovane, ma con diverse esperienze tra i pro. - ha affermato il presidente Roselli per commentare l'accordo con Ginestra - Un profilo che di suo ha sposato subito con entusiasmo il nostro progetto”. Il nuovo tecnico biancazzurro sarà presentato ufficialmente giovedì alle 17.

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Fidelis Andria