Fidelis Andria - Avellino, ecco l'arbitro Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino dirigerà Vibonese - Latina

La gara Fidelis Andria - Avellino, in programma domenica (ore 14.30) allo stadio degli Ulivi e valida per la nona giornata del girone di Serie C, sarà diretta da Simone Galipò di Firenze con assistenti Glauco Zanellati di Seregno e Michele Piatti di Como e quarto ufficiale Michele Delrio di Reggio Emilia. In questa stagione Galipo' ha diretto due gare del girone C: Bari - Monterosi 4-0 e Juve Stabia - Campobasso 0-0. Il fischietto toscano ha arbitrato un match dell'Avellino in Serie D: lupi sconfitti in trasferta dall'Aprilia con il risultato di 2-1. Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino dirigerà Vibonese - Latina.

Serie C - Girone C

Nona Giornata

Designazioni arbitrali

Foggia - Monopoli: Cascone (Salvalaglio-Ricciardi, Di Graci)

Campobasso - Bari: Feliciani (Miniutti-Tinello, Frascaro)

Catanzaro - Taranto: Carrione (Valletta-Bianchini, Maranesi)

Fidelis Andria - Avellino: Galipò (Zanellati-Piatti, Delrio)

Juve Stabia - AZ Picerno: Cavaliere (Di Maio-Munerati, Baratta)

Monterosi Tuscia - Paganese: Marini (Severino-Fraggetta, Emmanuele)

Potenza - ACR Messina: Maggio (Vitali-Pellino, Mallardi)

Turris - Palermo: Giaccaglia (Belsanti-Politi, Ursini)

VIbonese - Latina: Grasso (Biffi-Ferraioli, Virgilio)

Virtus Francavilla - Catania: Arace (Pascali-Toce, Rispoli)