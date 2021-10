Avellino, occhio al cartellino: ecco chi è a rischio squalifica e diffida Anche tra le file della Fidelis Andria del neo-tecnico Ginestra c'è un calciatore in diffida

Le giornate volano via e i cartellini si sommano traducendosi in diffide. Domenica, al “Degli Ulivi”, in occasione di Fidelis Andria – Avellino, valida per la nona giornata del girone C di Serie C, ci sarà un calciatore per parte a dover prestare particolare attenzione a non farsi ammonire per evitare di saltare la prossima partita. Tra le file biancoverdi al limite c'è Giuseppe Carriero, a quota 4 cartellini e a rischio squalifica al pari di Alex Benvenga tra quelle dei padroni di casa. In caso di giallo il centrocampista salterà la trasferta al “Massimino” contro il Catania in programma mercoledì prossimo alle 21 e il difensore del neo-tecnico Ginestra, che sarà presentato oggi alle 17, il derby allo “Iacovone” con il Taranto. In casa Avellino, fattore da non trascurare in vista del tour de force da tre partite in otto giorni, pur non potendo condizionare gli interpreti nell'intensità da mettere in campo, c'è poi Tito alla soglia della diffida. Un'ulteriore sanzione disciplinare e il cursore di fascia mancina sarà, pure lui, alla soglia del turno di stop.