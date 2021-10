Verso Fidelis Andria - Avellino, le ultime su Kanoute e Scognamiglio Trasferta allo stadio degli Ulivi. Domenica (ore 14.30) la gara contro i biancazzurri

Allenamento pomeridiano per l'Avellino verso la trasferta di Andria. Piero Braglia non potrà contare su Mamadou Kanoute e Gennaro Scognamiglio nella gara con la Fidelis, in programma domenica alle 14.30. L'esterno offensivo senegalese si è sottoposto una nuova risonanza magnetica. L'esame strumentale di controllo ha evidenziato un recupero dall'infiammazione agli adduttori, che si è ridotta, ma l'esito non apre al ritorno in campo di Kanoute. Resta lo stato infiammatorio e, quindi, l'ex Palermo continuerà a lavorare a parte con un programma specifico e con le terapie. Si conferma il fastidio alla caviglia traumatizzata per Gennaro Scognamiglio. Il difensore ex Pescara prosegue nel lavoro differenziato e nelle cure fisioterapiche. L'Avellino raggiungerà Andria senza Kanoute e Scognamiglio con l'obiettivo di centrare la prima vittoria in trasferta e il primo bis stagionale contro una formazione reduce da tre ko consecutivi e dal cambio in panchina: Ciro Ginestra ha preso il posto di Luigi Panarelli, esonerato dalla Fidelis dopo la sconfitta di Potenza.