Lega Pro, gruppo squadra e staff: ecco la percentuali di vaccinati Braconaro ha svelato quanti calciatori si sono immunizzati e ha parlato della mascherina allo stadio

“Oggi, con l’arrivo del vaccino, stiamo gradualmente venendo fuori dalla pandemia. Il dato più evidente è che abbiamo raggiunto nei primi giorni di ottobre, il 98% di vaccinati nel gruppo squadra più staff. La situazione è sotto controllo e si evolve in positivo”.

Queste le parole di Francesco Braconaro, Responsabile dell’Osservatorio Permanente della Lega Pro sul Covid-19”, nel primo giorno del “green pass” obbligatorio in tutta Italia.

Braconaro consulente Medico-Scientifico della Lega Pro, racconta l’inizio della sua avventura con la Lega: “In Lega Pro ho trovato la massima disponibilità nei confronti del concetto di – tutela della salute – espresso in modo convincente e continuo dal Presidente Ghirelli, e l’Osservatorio Permanente sul Covid-19 è nato proprio in questo senso”. “Nel mio sistema di lavoro, continua Braconaro, ho cercato, con l’aiuto degli uffici di Lega, di utilizzare un modello di acquisizione dati che è stato fondamentale per prendere prime contromisure”.

L’inizio non è stato facile: “Con sessanta squadre nel campionato abbiamo lavorato a lungo per valutare il danno che il virus stava creando al campionato di Lega Pro e cercare di far rispettare i protocolli Figc alle società. In un primo momento abbiamo assistito ad un vero e proprio “bollettino di guerra” che alla fine della stagione ha contato 812 casi, 21 focolai e 223mila test fatti. Moltissime volte abbiamo dovuto annullare e rimandare delle partite in programma”.

Il via alle vaccinazioni ed il green pass hanno cambiato la situazione in positivo: “Il 98% dei vaccinati è un dato straordinario. Nel particolare: il solo gruppo squadra è al 97,2%, gli altri membri del gruppo staff sono al 98,7 %. L’81,2% dei calciatori è già vaccinato con due dosi, il 13% di calciatori è guarito da covid e vaccinato con una sola dose, il 3,1% dei calciatori è vaccinato con una dose da almeno quindici giorni”.

La vaccinazione è un’arma decisiva nella lotta al covid? “La vaccinazione è l’unico sistema che ci porterà fuori dalla pandemia. Il virus più circola, più può mutare. Più noi ci vaccineremo, più potremo avvicinarci alla cosiddetta “immunità di gregge”.

Cosa ci dobbiamo aspettare dal futuro? “L’Osservatorio Permanente sul covid-19 della Lega Pro continuerà a monitorare la situazione dei contagi in serie C. Per il futuro non dobbiamo avere né allarmismo, né pessimismo. La macchina dei vaccini italiana è tra le migliori in Europa. Siamo arrivati all’80% di vaccinati e gran parte del merito è del Governo e del Generale Figliuolo”.

Molti tifosi sperano di non poter mettere più la mascherina: “Su questo punto ci andrei cauto. Grazie alle mascherine le influenze si sono molto ridotte ed in casi di assembramento potranno essere molto utili, anche in futuro. Non ci scordiamo che uno dei più grandi focolai, nel pieno della pandemia, fu creato dagli assembramenti nella gara di “San Siro” tra Atalanta e Valencia. E’ importante chiarire il fatto che, perché la pandemia sia finita lo deve dichiarare l’Oms. L’Europa è però sulla strada giusta per dominare questo maledetto male”.