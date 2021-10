Fidelis Andria - Avellino, Ginestra deve rinunciare a 3 titolari Il neo-tecnico dei pugliesi ha, però, recuperato in extremis un calciatore per la sfida coi lupi

In vista di Fidelis Andria – Avellino, valida per la nona giornata del girone C di Serie C, in programma domani, 17 ottobre 2021, alle 14,30, allo stadio “Degli Ulivi”, il neo-tecnico dei biancoazzurri pugliesi, Ciro Ginestra, ha convocato 23 calciatori. Nella lista non figurano gli infortunati Bordin, Di Piazza e Gaeta. Recuperato ed arruolato Di Noia. Il modulo di riferimento sarà il 3-4-1-2.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Dini, Paparesta, Vandelli.

Difensori: Alcibiade, Benvenga, De Marino, Fontana, Lacassia, Nunzella, Sabatino, Venturini.

Centrocampisti: Bolognese, Bonavolontà, Casoli, Carullo, Di Noia, Dipinto, Pelliccia, Avvantaggiato, Zampano

Attaccanti: Alberti, Bubas, Tulli.

La probabile formazione.

Fidelis Andria (3-4-2-1): Dini; Lacassia, Alcibiade, Venturini; Benvenga, Bonavolontà, Bolognese, Carullo; Tulli, Casoli; Bubas. A disp.: Vandelli, Paparesta, Sabatino, Fontana, Nunzella, De Marino, Pelliccia, Di Noia, Dipinto, Avantaggiato, Zampano, Alberti. All.: Ginestra.