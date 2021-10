Ternana fatale, il Pordenone esonera Rastelli L'ex tecnico dell'Avellino era subentrato a Paci: la sua esperienza è durata solo 6 giornate

L'ex tecnico dell'Avellino, Massimo Rastelli, non è più l'allenatore del Pordenone. Ad annunciarlo il club friulano attraverso una nota sul sito ufficiale a margine della sconfitta casalinga (1-3) con la Ternana nell'ottava giornata di Serie B: "Il Pordenone Calcio comunica di aver sollevato mister Massimo Rastelli dall’incarico di allenatore della Prima squadra. Insieme al tecnico sono stati sollevati dall’incarico anche il mister in seconda Dario Rossi, il preparatore atletico Fabio Esposito e l’allenatore dei portieri David Dei. A mister Rastelli e al suo staff il Club augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera". Per Rastelli un solo punto in 6 partite dopo essere subentrato a Massimo Paci. Mandata in archivio l'esperienza alla Spal, per l'allenatore di Pompei matura un nuovo esonero in carriera dopo quelli con il Cagliari, dopo la promozione in Serie A al termine della sua triennale e vincente esperienza ad Avellino, e i due nella stessa stagione con la Cremonese.