Avellinesi e casertani si riabbracciano sulla strada per la Puglia Gradito incontro e scambio di cordiali saluti lungo il tragitto per raggiungere Andria e Nardò

Gli avellinesi diretti ad Andria, i casertani a Nardò e così, sull'autostrada A16 Napoli – Canosa, è tripudio di sciarpe e sportività. Un gruppo di supporter dei lupi e dei falchetti si sono incrociati in un'area di servizio durante una sosta lungo i rispettivi tragitti: l'Avellino sarà di scena alle 14,30, al “Degli Ulivi”, contro la Fidelis, nella gara valida per la nona giornata del girone C di Serie C; la Casertana a Nardò per la sesta del girone H di Serie D. Immediato, reciproco e cordiale lo scambio di saluti tra due tifoserie, legate da uno storico gemellaggio, che fino all'anno scorso militavano nella stessa categoria. Come accaduto ai supporter dei lupi, quelli dei falchetti stanno vivendo l'incubo di un declassamento maturato non per demeriti sul campo, ma a causa di una mancata iscrizione al campionato conquistato e difeso sul rettangolo di gioco. L'occasione è stata, perciò, propizia anche per un incoraggiamento ai “colleghi” rossoblù con l'auspicio di non tornare a rivedersi allo stadio quanto prima e magari in Serie diverse da quelle attuali. Prima di andare via foto di rito a ricordare il rispetto e l'affetto, sincero, che da sempre legano nel calcio Avellino e Caserta.