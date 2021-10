Ginestra: "Avremmo meritato di vincere. Bravi contro una grande squadra" Fidelis Andria-Avellino 1-1, il neo-tecnico dei pugliesi: "Nel girone C nessuna partita è scontata"

Fidelis Andria – Avellino 1-1, il commento del tecnico dei biancoazzurri, Ciro Ginestra: “Abbiamo fatto una grande partita, riuscendo a mettere in pratica quello che avevamo preparato. Avremmo meritato di vincere per le occasioni create, ma è arrivato un buon pareggio contro una grande squadra. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che sono stati aggressivi, cattivi, come gli avevo chiesto. Siamo stati bravi a limitare quasi del tutto Di Gaudio e Micovschi, calciatori che in questa categoria fanno la differenza. L'atteggiamento è giusto, ma non dobbiamo mollare un centimetro. La strada da percorrere è ancora lunga, ma sono soddisfatto. In quattro, cinque giorni non potevo fare miracoli, ma recuperando anche i calciatori attualmente indisponibili potremo dire la nostra. Il girone C è equilibrato, ci sono società importanti, ambienti caldi e squadre organizzate con tanti calciatori esperti e di categoria. Nessuna partita è scontata e oggi lo abbiamo dimostrato giocando una partita all'altezza della situazione".