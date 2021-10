Catania - Avellino, ecco l'arbitro per la sfida della decima giornata Due le sfide dirette prima del match in programma domani alle 21

Catania-Avellino, gara in programma domani alle 21 allo stadio "Angelo Massimino" e valida per la decima giornata del campionato di Serie C - girone C, sarà diretta da Valerio Maranesi della sezione di Ciampino, che ha arbitrato due sfide di terza serie in stagione: ACR Messina-Virtus Francavilla 1-0 e Pescara-Reggiana 2-3. Il fischietto laziale sarà coadiuvato dagli assistenti, Alessandro Maninetti di Lovere e Markiyan Voytyuk di Ancona, con Matteo Canci di Carrara quarto ufficiale.