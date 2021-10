Avellino - Paganese, ecco la quota biglietti destinata alla tifoseria ospite Scatta il conto alla rovescia per la gara in programma domenica, alle 14,30, al "Partenio-Lombardi"

Scatta il conto alla rovescia per Avellino - Paganese, valida per l'undicesima giornata del girone C di Serie C, in programma domenica 24 ottobre 2021, alle 14,30, allo stadio "Partenio-Lombardi".

I biglietti per il settore ospiti sono disponibili, al costo di 15 euro più diritti di prevendita, online e presso i punti vendita del circuito TicketOne (a Pagani il bar "La Biga"). Per i tifosi azzurrostellati sarà possibile assicurarsi i titoli di ingresso sino alle 19 del prossimo sabato 23 ottobre. La capienza del settore ospiti è fissata in 375 posti.

Come previsto dal protocollo di intesa tra il Ministero dell’Interno, Federazioni e Leghe, sulla base della Determina numero 29 del 23 agosto 2017 e della Circolare n.555/ONMS del 4 agosto 2017, i tifosi ospiti non necessiteranno di carte di fidelizzazione per l’accesso allo stadio.

L’accesso all’impianto sarà consentito solo ai possessori di Green Pass valido, da esibire al personale autorizzato al momento dell’ingresso e previa misurazione della temperatura.

Il Ministero della Salute rilascia la certificazione verde Covid19 sulla base dei dati trasmessi dalla Regioni e Province autonome relative alla vaccinazione o al risultato al test negativo molecolare/antigenico entro le 48 ore precedenti il fischio d'inizio dell’evento o alla guarigione dal Covid 19; per i bambini di età inferiore ai 12 anni non è obbligatorio presentare il Green Pass, ma occorrerà compilare un'autocerficazione firmata da un maggiorenne responsabile. Consigliato recarsi al varco di accesso con debito anticipo; obbligatorio il rispetto del posto assegnato, l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento fiscio. Per l'esposizione di striscioni, l'utilizzo di bandiere o altri materiali è necessario attenersi al decalogo del tifoso stilato dalla società biancoverde.