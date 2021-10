Di Guadio: "Vincere è fondamentale, ma è non perdere che può fare la differenza" Avellino - Paganese 3-0, l'attaccante: "Non è un caso se finora abbiamo subito una sola sconfitta"

Avellino – Paganese 3-0, il commento dell'attaccante dei biancoverdi, Antonio Di Guadio: “Sono contentissimo per il gol, ma soprattutto per la vittoria in una gara per noi spartiacque dopo i pareggi ad Andria e Catania. Affrontavamo una squadra arcigna, quale ritengo sia la Paganese. Stiamo crescendo di condizione, di fiducia, fare 3 gol a una squadra che era in un buon momento non era facile. A Palermo sarà una partita difficile e complicata, per noi palermitani che giocano nell'Avellino speciale perché potremo giocare davanti alle nostre famiglie. Sono una squadra forte, ma noi dobbiamo andare lì a fare la nostra partita. La Curva? Non abbiamo mai litigato con loro ed esserci riavvicinati è fondamentale. Quando venivo da avversario adoravo vedere la Curva dell'Avellino spingere la squadra, mi faceva venire i brividi. Possono essere davvero, senza retorica, il nostro dodicesimo uomo in campo. La mia condizione? Sto bene. Ho giocato tre partite di fila per 90 minuti ed ho retto alla grande. Mi arrivano pochi rifornimenti puliti per prendere palla puntare e saltare l'uomo? Lavoriamo tanto in settimana, i compagni sono splendidi e provano sempre a mettermi nelle condizioni migliori per giocare la palla. Bisogna fare soli i complimenti a tanti difensori giovani che abbiamo, che giorno dopo giorno si impegnano per migliorare. A volte riusciamo di più a far viaggiare la palla, altre di meno. Abbiamo attraversato un periodo difficile, ma non dimentichiamo abbiamo perso solo contro il Monterosi. Vuol dire che la struttura c’è e possiamo solo migliorare. Vincere è il nostro obiettivo, ma se non ci riusciamo dobbiamo continuare ed essere bravi a non perdere. A Parma, nell'anno della promozione in Serie A, ho visto bene quanto non perdere possa fare la differenza. Il Bari? Lo guardo e non lo guardo. Sta facendo un campionato importante, ma pensiamo a noi stessi, il nostro obiettivo è creare continuità di risultati sia in casa, sia fuori. Ora bisogna iniziare a vincere fuori e quando affronteremo il Bari lo faremo a viso aperto e senza paura perché ci siamo anche noi”.