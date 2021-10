Braglia: "La vittoria della svolta? Pensiamo a lavorare e trovare continuità" Avellino - Paganese 3-0, il tecnico: "Problemi di preparatore? C'è un solo infortunio muscolare"

Avellino – Paganese 3-0, il commento del tecnico dei biancoverdi, Piero Braglia: “Grassadonia si è lamentato? Degli altri non parlo. Molte volte ci lamentiamo noi, ora è toccato a loro, ma sinceramente non so nemmeno cosa dirgli. Riveda tranquillamente le azioni. La squadra sta crescendo fisicamente e sta acquisendo sicurezza con i risultati. Nelle ultime quattro partite abbiamo portato a casa quattro risultati utili consecutivi con due pari e due vittorie che danno fiducia e ci lasciano lavorare con tranquillità. Abbiamo cercato di fare necessità virtù e penso che la squadra abbia disputato una buona gara. I ragazzi stanno facendo quello che possono in questo momento, ma sanno di poter crescere. Sono felice per i ragazzi perché si meritano di passare una settimana tranquilla. Il primo tempo? Abbiamo cercato di leggere la gara. Tutto quello che è successo dopo era già programmato. Dovevamo vincere questa partita e sapevamo che, se non fossero bastati i tre attaccanti, saremmo andati avanti con due punte. Nel primo tempo ci siamo mossi male, ma sulla sinistra siamo stati abbastanza pericolosi. Abbiamo disputato un discreto primo tempo. Gli attaccanti? Conosciamo tutti Di Gaudio e sappiamo cosa può darci. Ha fatto un bellissimo gol di precisione, che non è da tutti. È arrivato ad Avellino senza preparazione, poi l’infortunio. Adesso sta ritrovando la condizione. Gagliano ha fisico, tiro e una buona tecnica, ma deve correre e migliorarsi in ogni cosa perché ha ampi margini di miglioramento. Anche Plescia, non sarà bello esteticamente, ma ha disputato due buone partite contro Catania e Paganese. Onestamente speravo di recuperare Carriero. Ha fatto un allenamento e il giorno dopo stava peggio. Non so chi avrò a disposizione alla ripresa degli allenamenti. Ho letto qualcosa sul preparatore atletico. Abbiamo avuto solo uno stop, quello di Kanoute, per problemi muscolari. Il resto sono distorsioni a caviglie. Di cosa parliamo? Se può essere la vittoria della svolta? Sappiamo che dobbiamo lavorare e che ogni gara deve portarci a qualcosa. Domenica c’è il Palermo. Dobbiamo essere all’altezza di un grande avversario”.