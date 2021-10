Avellino, 2 in diffida: occhio ai gialli a Palermo. Grassadonia, multa singolare Due provvedimenti del giudice sportivo sono passati in sordina, singolare ammenda al tecnico ospite

A Palermo sarà vietato risparmiarsi, ma nei limiti del possibile, senza rinunciare all'indispensabile carica agonistica necessaria quella che si preannuncia come un'autentica battaglia sportiva, due calciatori dell'Avellino dovranno fare attenzione ai cartellini gialli. Carriero, ormai pronto al rientro, è stato, infatti, raggiunto nell'elenco dei diffidati da Dossena. Entrambi salterebbero la gara casalinga con il Taranto (sabato 6 ottobre, ore 17,30) nel caso in cui venissero ammoniti. Intanto, oltre ai 2.000 euro comminati al club biancoverde per cori contro Zito e i tifosi della Paganese, sono passati in sordina altri due provvedimenti disciplinari. L'addetto al recupero degli infortunati dell'Avellino, Vito Barberio, è stato squalificato per una giornata e sanzionato con 500 euro di ammenda “per aver preso posto sulla panchina aggiuntiva per tutta la durata del primo tempo senza essere inserito in distinta gara” mentre il tecnico della Paganese, Gianluca Grassadonia, è stato multato di 1.000 euro "per avere tenuto, al rientro delle squadre in campo, una condotta non corretta fumando una sigaretta nell'area spogliatoi e nel tunnel che conduce al campo”.