Laezza senza pace: nuovo grave infortunio per l'ex capitano dell'Avellino Il difensore che in estate ha salutato i biancoverdi per trasferirsi alla Reggiana dovrà operarsi

Giuliano Laezza senza pace. L'ex capitano dell'Avellino è rimasto vittima di un nuovo grave infortunio. Il difensore ha subito una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro dopo quella al ginocchio destro rimediata nel settembre 2020 in occasione di un allenamento congiunto al “Partenio-Lombardi” tra i lupi e la Cavese. L'infortunio è avvenuto nel corso di un allenamento al campo di Cavazzoli. Laezza si è fatto male da solo e non in seguito a un contrasto di gioco. Per il difensore profila un nuovo intervento chirurgico e un nuovo stop di 6 mesi dopo quello che lo ha tagliato fuori da tutto lo scorso campionato quando riuscì a rientrare solo nell'ultima giornata di campionato, al “Lamberti”, proprio contro la Cavese, e a dare il suo contributo per raggiungere la semifinale playoff contro il Padova. Una sfortuna senza fine per un professionista esemplare, che la scorsa estate decise di salutare i biancoverdi dopo due stagioni in seguito al mancato accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2022.