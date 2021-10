In 3 in dubbio per la sfida al Palermo, l'Avellino nasconde di nuovo i convocati Oltre a D'Angelo dovrebbe essere, però, un'altra l'assenza sicura. Ecco la probabile formazione

L'Avellino non diramerà l'elenco dei convocati in vista della gara con il Palermo in programma domani, alle 14,30, allo stadio “Barbera”, valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C. Come accaduto alla vigilia della sfida casalinga con la Paganese, la scelta è di non dare vantaggi agli avversari in merito alla presenza o assenza in gruppo dei calciatori in dubbio dopo che già Braglia, in conferenza stampa, aveva dribblato pressoché totalmente l'argomento confermando solo l'assenza di Ciancio (oltre a quella di D'Angelo, già ampiamente messa in preventivo). Stando a indiscrezioni, in ogni caso, a quella del cursore di fascia destra dovrebbe aggiungersi un'altra indisponibilità, ovvero quella del lungodegente Scognamiglio mentre Carriero e Maniero dovrebbero essere della contesa. Da valutare se il centrocampista, rimasto vittima di una distorsione alla caviglia sinistra ad Andria, lo scorso 18 ottobre, sarà in condizioni di scendere in campo dal primo minuto o lo farà a gara in corso. L'attaccante, che ha smaltito una contrattura al polpaccio destro, si accomoderà, invece, in panchina lasciando a Plescia e Gagliano il compito di duellare per una maglia da titolare. A tal proposito, il primo è in vantaggio sul secondo, che, nonostante sia con 3 reti il miglior marcatore dei biancoverdi, ha dimostrato un impatto migliore da subentrante (2 gol) rispetto a quando ha giocato dall'inizio. C'è poi, come detto, il ballottaggio tra De Francesco e Carriero a centrocampo e il potenzialmente più equilibrato sulla trequarti, tra Kanoute, al rientro da un turno di squalifica, e Micovschi finora preferito da subentrante nel momento in cui è stato disponibile in concomitanza col compagno di reparto senegalese. Si vedrà, ma solo al momento della consegna della distinta ufficiale, come domenica scorsa, si scoprirà chi c'è e chi non c'è augurandosi che non ci siano altre brutte sorprese alla base della decisione di non diramare gli arruolati per la battaglia sportiva siciliana.

La probabile formazione.

Avellino (3-4-2-1): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Rizzo, Aloi, De Francesco, Tito; Kanoute, Di Gaudio; Plescia. A disp.: Pane, Pizzella, Sbraga, Mignanelli, Carriero, Matera, Mastalli, Micovschi, Gagliano, Messina, Maniero. All.: Braglia.