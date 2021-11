Che pericolo ha corso da Silvestri! E l'Avellino attacca: "Gomitata volontaria" Dura nota del club biancoverde, che ha reso note le conseguenze del colpo subito dal difensore

Luigi Silvestri ha rischiato davvero grosso nel corso di Palermo – Avellino. In seguito a un violento scontro di gioco con l'attaccante dei rosanero Matteo Brunori, al minuto di gioco numero 7, il difensore dei biancoverdi ha accusato un forte dolore al costato e ciò nonostante è rimasto in campo sino all'83' quando Braglia, dopo averlo sollecitato diverse volte a farsi sostituire, lo ha avvicendato con Bove. In giornata Silvestri, che non ovviamente preso parte all'allenamento pomeridiano, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una “frattura costale composta con contusione polmonare e piccolo pneumotorace”. Nei prossimi giorni Silvestri sarà sottoposto a nuovi accertamenti e, nel frattempo, osserverà riposo assoluto, sottoponendosi alle cure mediche del caso e rimanendo sotto stretto e costante monitoraggio da parte dello staff medico del club. “Gomitata volontaria” ha denunciato pubblicamente il club biancoverde attraverso una nota ufficiale ponendo a corredo le immagini televisive. Premesso che la salute è al primo posto e, nella sfortuna Silvestri può considerarsi pure fortunato, per il pericolo corso, è scontata l'impossibilità per il calciatore di prendere parte alla gara casalinga in programma sabato con il Taranto. La sua assenza andrà ad aggiungersi a quelle per squalifica di Rizzo e Dossena. Salvo contromisure di carattere tecnico tattico o il recupero di Scognamiglio, che anche oggi ha svolto lavoro differenziato, potrebbe, dunque, esserci una chance per Sbraga al centro della difesa al fianco di Bove.