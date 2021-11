Avellino, torneo online di Halloween: ecco il podio L'U.S. Avellino eSport 1912 ha organizzato una notte di sfide a FIFA 22. Una curiosità sul vincitore

Si è concluso il primo torneo ufficiale di FIFA 22, noto videogame prodotto dalla EA Sports, organizzato dell’U.S. Avellino eSports 1912. “Ringraziamo i tantissimi ragazzi che hanno partecipato e ci hanno seguito sul canale twitch ufficiale del club” ha commentato il club biancoverde, che si sta prodigando anche per sviluppare il filone delle competizioni online, sempre più in voga. La competizione a numero chiuso lanciata nella notte di Halloween si è conclusa con un podio che ha riservato anche tanti spunti curiosi: a vincere è stato “X_OmegaKing7_X”, nickname di Umberto Marena, ragazzo che vive in Belgio ed ha ereditato la passione per l'Avellino dai suoi genitori. In finale Umberto Marena ha battuto “TryyReds_”, Antonio Rossi. Terzo posto per “PeppeVX10”, Giuseppe Venturella, direttamente da Monreale.

Per chi volesse rivedere l’evento l'Avellino ha messo a disposizione il link: https://www.twitch.tv/avellinoesports_official

Il canale ufficiale twitch dell'Avellino è, invece: Avellinoesports_official