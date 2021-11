Taranto, Laterza: "Nulla da perdere? Non è vero. Ad Avellino per vincere" Sono 21 i calciatori a disposizione del tecnico degli ionici, ecco la probabile formazione

Terminato l’allenamento di rifinitura, Giuseppe Laterza ha stilato la lista dei calciatori convocati per Avellino – Taranto, valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022, in programma domani, alle 17,30, allo stadio “Partenio-Lombardi”.

Così il tecnico degli ionici alla vigilia del match: “Affronteremo una squadra con qualità, in fiducia, costruita per vincere il campionato, che ha recuperato diversi uomini importanti. Le insidie saranno tante, ma giocheremo con le nostre convinzioni. Non è vero che non abbiamo nulla da perdere, siamo affamati e cercheremo di conquistare i 3 punti. I ragazzi stanno dimostrando la mentalità giusta, cercando sempre di migliorare. La gara di Avellino è uno step importante, che dovremo cercare di superare”.

L'elenco dei 21 convocati (tra parentesi l'età di nascita degli “under”).

Portieri: Chiorra (2001); Loliva (2000); Antonino.

Difensori: Tomassini (2002); Granata (2000); Zullo; Ferrara (1999); De Maria (1999), Riccardi, Benassai.

Centrocampisti: Bellocq; Labriola (2001); Civilleri; Cannavaro (2002).

Attaccanti: Falcone; Santarpia (2000); Pacilli; Saraniti; Giovinco; Ghisleni (2001), Mastromonaco (2000).

La probabile formazione.

Taranto (4-2-3-1): Chiorra; Riccardi, Zullo, Granata, Ferrara; Civilleri, Labriola; Pacilli, Giovinco, Santarpia; Saraniti. A disp.: Antonino, Loliva, Tomassini, Benassai, De Maria, Bellocq, Cannavaro, Falcone, Ghisleni, Mastromonaco. All.: Laterza.