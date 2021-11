Maniero: "Inizia la mia stagione, ho lavorato e stretto i denti per esserci" Avellino - Taranto 2-1, l'attaccante: "Che gioia fare gol sotto la Curva Sud finalmente coi tifosi"

Avellino – Taranto 2-1, il commento di Maniero: “Mi mancava il gol dopo un avvio di stagione travagliato. Sono stato sfortunato a inizio stagione nel non trovare gol, poi l'infortunio. Ho provato a rientrare a Palermo, ma la risonanza magnetica è stata negativa. L'abbiamo ripetuta e sono essere convocato, andare in panchina ed entrare, stringendo i denti pur di esserci anche con una settimana di anticipo rispetto a quello che si prevedeva. Questo è il gol che dà inizio alla mia stagione. Sì, è stato bellissimo tornare sotto la Curva, con i tifosi, a esultare. L'anno scorso ci sono mancati tanto e saranno il nostro valore aggiunto quest'anno. Non siamo partiti bene, un inizio di stagione così così, abbiamo cambiato tanti giocatori e i vecchi non hanno ingranato subito. Ora abbiamo imboccato la strada giusta e continuiamo così. Le vittorie ci hanno dato fiducia, i 6 risultati utili altrettanto e ora siamo consapevoli della nostra forza. Si lavora meglio, siamo più tranquilli e con il sorriso sulle labbra. Dedico il gol al professor Capistrano, che mi ha seguito per tutto questo tempo”.