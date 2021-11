Braglia: "Bari a-7? Non ci interessa. Pareggite? Sempre meglio che perdere..." Avellino - Taranto 2-1, il tecnico: "Montervino polemico? Può dire quello che gli pare"

Avellino – Taranto 2-1, il commento di Braglia: “Sono felice per la vittoria, ma ka squadra, a un certo punto, si è abbassata troppo ed è lì che dobbiamo lavorare e migliorare. Poi, abbiamo avuto un po' di problemi come andamento in difesa: crampi per Sbraga e per Ciancio. Fortunatamente, ci ha messo una pezza Forte nel finale. La prestazione di Sbraga è stata buona, al di là di quello che si dice è un ragazzo che, da quando è uscito, ha fatto sempre di più in allenamento, con i preparatori. Perciò, quello che ha avuto oggi se l'è meritato tutto e mi fa piacere. Maniero è entrato e ha fatto un grande gol, da attaccante vero. La classifica? Siamo a -7 dal Bari? Il Bari non lo dobbiamo nemmeno guardare. Lo dicevo anche l'anno scorso: i campionati si decidono a marzo. E continuo a ribadirlo ora. Dobbiamo continuare a migliorare, quello che ritrovato è il carattere. Se non l'avessimo avuto, non giocando benissimo, non avremmo vinto la partita oggi, perché c'era qualcuno sottotono, c'era un avversario che correva molto. Ci hanno accusato di pareggite. Prima di perdere, credo sia meglio pareggiare. Abbiamo fatto un errore a Monterosi per cercare di vincere a tutti i costi, abbiamo perso ed è successo l'inverosimile. Anche oggi, questa squadra ha dimostrato di avere un cuore. Montervino polemico? A noi ci hanno accusato di tutto, anche dopo Palermo. L'anno passato, ce ne hanno dato uno contro che era ridicolo. In questa categoria, gli arbitri devono fare esperienza, ma non credo che nella gestione della gara oggi la direzione arbitrale abbia influito. Non ci penso proprio di litigare, possono fare quello che vogliono”.