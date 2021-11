Avellino - Taranto 2-1, -7 dal Bari: campionato riaperto? Parola ai tifosi Il sondaggio di 696 TV OttoChannel e Ottopagine.it nel day after del successo sugli ionici

Il day after di Avellino – Taranto è scivolato via all'insegna della serenità garantita dal successo dei biancoverdi sui rossoblù: il terzo consecutivo tra le mura amiche, il sesto utile di fila, che ha rasserenato gli animi della piazza e regalato una ventata di ottimismo in merito alla rincorsa alla vetta della classifica, favorita anche dalla sconfitta del Bari a Castellammare di Stabia. I punti di ritardo dal primo posto sono ora 7, quelli dal secondo 3 e lungo Corso Vittorio Emanuele, tra una passeggiata e l'altra, nella soleggiata mattina di ieri, parlando anche dei lupi era pressoché palpabile un ottimismo ritrovato, emerso anche nelle risposte al sondaggio di Ottopagine.it e 696 TV. La strada da percorrere è ancora lunga, ma il consenso e la fiducia negli uomini di Braglia sono crescenti. I risultati fanno come sempre la differenza per indirizzare i giudizi, decisamente ed ovviamente più positivi e meno critici rispetto a quelli registrati nel momento più delicato della stagione, ovvero dopo la battuta d'arresto a Viterbo contro il Monterosi Tuscia. Nel video in apertura il video con le interviste integrali rispetto allo stralcio andato in in onda ieri sera nel corso di 0825, focus di approfondimento sull'Avellino, in onda ogni domenica alle 21 su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre e live streaming su ottochannel.tv).