Avellino Calcio, ecco come gli abbonati possono recuperare il segnaposto C'è chi lo ha gettato via o smarrito, ma serve ancora per entrare allo stadio: si può riaverlo così

Stiamo ricevendo una serie di segnalazioni in merito a difficoltà riscontrate dagli abbonati dell'Avellino per l'ingresso allo stadio “Partenio-Lombardi”. Non mancano, infatti, i tifosi che hanno smarrito e gettato via il cosiddetto “segnaposto”, la sorta di biglietto su cui è indicato il posto a sedere all'interno dell'impianto sportivo, in relazione all'annesso settore a cui ci si è garantiti l'accesso per l'intera durata stagione dell'annata agonistica.

In tanti, infatti, hanno pensato che dopo il rilascio del supporto della fidelity card rigida non fosse più necessario esibire il segnaposto sopracitato. Il documento, invece, a prescindere dal possesso della fidelity card dove sono caricate le partite per l'intero campionato, resta indispensabile per superare i controlli l'area di prefiltraggio ed avere accesso agli spalti (al pari di un documento di riconoscimento in corso di validità, della stessa fidelity card e del green pass).

Come fare, allora, per rimediare? Il segnaposto può essere ristampato collegandosi al sito: sport.ticketone.it, accedendo attraverso le proprie credenziali e/o cliccando sulle tre linee in alto a destra della schermata. Da qui si potrà selezionare la voce relativa al segnaposto, che sarà di nuovo disponibile sia in formato pdf, da salvare sul proprio smarphone o stampare. La procedura richiederà l'indicazione del numero della numero fidelity e del pin a essa collegata.

Per ulteriori chiarimenti rispetto a questa procedura è possibile recarsi al botteghino negli orari di apertura.