Avellino, riecco Silvestri: le ultime dal Partenio-Lombardi L'ACR Messina ha comunicato la positività di un calciatore, asintomatico

Primo allenamento settimanale per l'Avellino verso la trasferta di Messina e Luigi Silvestri torna in gruppo. Il difensore ha preso parte alla seduta dopo la frattura costale composta con contusione polmonare e piccolo pneumotorace rimediata a Palermo. Silvestri rientra, ma per ora eviterà i contatti duri.

Giuseppe Carriero e Gennaro Scognamiglio hanno lavorato a parte. Il centrocampista e il difensore non rientrano nel gruppo a disposizione di Piero Braglia. Anche Antonio Di Gaudio ha sviluppato una seduta personalizzata, ma per il fantasista palermitano è semplice gestione verso la gara di domenica con l'ACR Messina. La società peloritana ha comunicato la positività di un calciatore.

"Il ciclo di tamponi effettuato ha dato esito positivo per un componente del gruppo squadra: si tratta di un calciatore, asintomatico. - si legge nella nota diffusa dall'ACR Messina - I test molecolari e sierologici a cui sono stati sottoposti i restanti membri del gruppo squadra, staff tecnico e dirigenziale hanno dato tutti esito negativo. Si ringrazia il Commissario per l’emergenza Covid, il prof. Alberto Firenze, l’ASP di Messina, con i dottori Enzo Picciolo, Monica Mondello e Giada Lo Piano per il supporto dato. La squadra, agli ordini di Ezio Capuano e il suo staff, riprenderà dunque gli allenamenti di gruppo, sempre nel rispetto dei protocolli previsti, in vista del confronto con l’Avellino".