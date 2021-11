Avellino, 7-0 nel test con la Primavera: in 3 lavorano a parte Casi covid per l'ACR Messina. Domenica (ore 17.30) la sfida al "San Filippo - Franco Scoglio"

Test per l'Avellino nel pomeriggio al "Partenio-Lombardi" con la formazione Primavera. Risultato finale di 7-0 per la prima squadra biancoverde con la doppietta di Riccardo Maniero e le reti di Antonio Di Gaudio, Santo D'Angelo, Daniele Mignanelli, Antonio Messina e Alberto De Francesco. Tre calciatori hanno lavoro a parte: differenziato per Giuseppe Carriero, Gennaro Scognamiglio e Luigi Silvestri. Il difensore palermitano si era allenato con i compagni nella prima seduta settimanale, ma non ha disputato il test con la formazione under del club irpino. Silvestri è reduce dalla frattura costale composta con contusione polmonare e piccolo pneumotorace, da valutare di giorno in giorno. Domattina, alle 11, in conferenza stampa Piero Braglia presenterà la trasferta di Messina con l'ACR in programma domenica (ore 17.30) allo stadio "San Filippo - Franco Scoglio". Il club peloritano ha riscontrato tre casi covid all'interno del gruppo-squadra e formula controlli costanti ai tesserati.