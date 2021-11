ACR Messina - Avellino, Capuano: "Covid e infortuni, ma daremo il massimo" L'ex di turno: "Nella rosa irpina calciatori di categoria superiore e con tecnico vincente"

"Nel calcio esistono gli infortunati. Siamo sotto assedio di questa pandemia che non ci lascia, a prescindere dal calcio. Ci sono delle regole, vanno rispettate. Ribadisco il concetto. A Catanzaro è successo qualcosa che non doveva accadere". Così il tecnico dell'ACR Messina, Ezio Capuano, ha presentato la settimana vissuta dal club peloritano, con i casi covid riscontrati all'interno del gruppo squadra, verso la sfida con l'Avellino (domani alle 17.30 al "San Filippo - Franco Scoglio) che l'allenatore vivrà da ex: "Abbiamo vissuto la settimana in bolla. - ha spiegato Capuano - Non potevamo uscire, non siamo potuti andare al ristorante, i ragazzi mangiavano al campo e con asporto. Purtroppo, questo non dipende da nessuno. Dobbiamo convivere con queste cose. Può capitare a tutti. È stata una settimana difficile. Vedremo come andrà domani".

Sulla preparazione - "Noi abbiamo dei positivi ancora, anzi aspettiamo. Faremo un altro ciclo di tamponi domattina. - ha aggiunto il tecnico dell'ACR - Abbiamo gli infortunati. Sicuramente cercheremo di recuperare qualcuno, altrimenti saremo in una difficoltà ulteriore. Gli infortunati restano e i positivi restano. Avremo delle assenze importantissime, ma fa parte del gioco del calcio. Avremo comunque risposte positive da chi ha avuto fin qui meno spazio. È giusto che l'allenatore, con il suo lavoro, vada a coprire le assenze nella rosa".

Sull'Avellino - "Ha calciatori di categoria superiore. Cito Micovschi, Di Gaudio, Kanoute, Plescia e Maniero. Poi c'è la bravura dell'allenatore se segnano con tanti calciatori diversi. Quando una squadra produce e crea è merito del tecnico, che ha tante soluzioni. Braglia non ha bisogno di presentazioni. La storia non si cancella. Nel preparare la partita siamo molto attenti. Conosciamo le caratteristiche dell'avversario con i diversi moduli".