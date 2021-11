Messina - Avellino, ecco il dato definitivo dei tifosi irpini in Sicilia Sarà spot per il calcio con l'abbraccio dopo undici anni tra due tifoserie da sempre legate

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel 29 novembre 2009 quando Messina e Avellino si incrociarono per l'ultima volta allo stadio “San Filippo” che sarebbe poi diventato “Franco Scoglio”. Per la cronaca finì 1-1 con gol di Romano su calcio di rigore e Magliocco. Certe volte, però, il calcio giocato passa in secondo piano di fronte a momenti di sana passione sportiva. A quasi 12 anni da quell'ultima partita, nell'anno del fallimento dell'U.S. Avellino 1912 e della ripartenza dalla Serie D, alle 17,30 sarà di nuovo l'ora di ritrovarsi. Riabbracciarsi. E sì perché anche se, oltre alla partita di ritorno di quella stagione, le squadre non si sono più incontrate sul campo percorrendo i rispettivi calvari sportivi, tra momenti di gloria, pochi, e passione nell'accezione negativa del termine, tanti, il rapporto di amicizia tra le tifoserie è rimasto sempre solido, leale. Un gemellaggio che il tempo non ha intaccato e che si appresta a regalare uno spot per il calcio in occasione della sfida odierna, valida per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C. Auto e traghetto, aereo e auto a nolo, perfino treno. Tutti in viaggio. Non conta come, conta esserci: saranno 266 i tifosi irpini al seguito della squadra, che si apprestano a ricevere l'accoglienza, calorosa, di un pubblico non meno appassionato di quello di fede biancoverde ovvero quello sempre al fianco dei giallorossi.