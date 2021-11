Di Somma: "Kanoute ha dato l'esempio con un gesto straordinario" ACR Messina - Avellino 0-1, il direttore sportivo ha ringraziato il senegalese, colpito da un lutto

ACR Messina – Avellino 0-1, il commento del direttore sportivo dei biancoverdi, Salvatore Di Somma: “Ringrazio pubblicamente Kanoute a nome della squadra, di tutto lo staff e della società. Ieri, mentre eravamo in viaggio per Messina, è morta sua suocera. Lo ha saputo mentre eravamo all'altezza di Cosenza. Kanoute è tornato indietro, si sarebbe potuto fermare a casa, ma ha deciso di rimettersi in viaggio alla volta della Sicilia per tornare ad aggregarsi alla squadra. Verso mezzanotte ci ha raggiunto qui a Messina e oggi ha giocato, ha fatto un gol importante, ci ha fatto vincere. Ha dimostrato attaccamento alla maglia e professionalità. Ripeto, posso solo ringraziarlo. Oggi era una partita difficilissima, su un campo quasi impraticabile. La squadra sta facendo benissimo e noi siamo convinti di poter continuare su questa strada. Dobbiamo pensare a domenica dopo domenica, alla fine tireremo le somme, strada facendo capiremo dove possiamo arrivare. C'è entusiasmo dopo un periodo complicato. Ora servono continuità di vittorie”.