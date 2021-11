Kanoute: "È con questo tipo di vittorie che alla fine si vincono i campionati" ACR Messina - Avellino 0-1, l'attaccante: "In campo nonostante il lutto? Gioco per la gente"

ACR Messina – Avellino 0-1, il commento dell'attaccante dei biancoverdi, Mamdaou Yaya Kanoute: “Dedico il gol a mia suocera, che è mancata ieri mattina. Ringrazio la società che mi ha permesso di andare da mia moglie e tornare in serata. Dedico questo gol alla mia famiglia e a mia suocera, che magari mi ha aiutato da lassù. Io nuovo idolo della tifoseria dopo questa scelta di non restare a casa, ma di rimettermi in viaggio verso Messina? Per me l'importante è dare una mano alla squadra. Io gioco a calcio per stare nel cuore della gente. Avellino è una piazza calda, come altre in cui ho giocato, e merita tanto. Quando non avrò più l'adrenalina e il calore della gente, smetterò di giocare. Un calciatore deve scendere in campo per provare queste sensazioni, è il minimo. Abbiamo dimostrato di essere una squadra di carattere; vinto su un campo impraticabile, dove non si poteva giocare e si faceva fatica a restare in piedi, e sono convinto che queste vittorie, ottenute in situazione difficili, sono quelle che alla fine risultano decisive per vincere i campionati”.