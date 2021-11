Braglia: "Non siamo più quelli di un mese fa. Kanoute? È un grande" ACR Messina - Avellino 0-1, l'allenatore: "Micovschi? Continuerò a dargli fiducia finché potrò"

ACR Messina – Avellino 0-1, il commento dell'allenatore dei biancoverdi, Piero Braglia: “Abbiamo fatto una buona gara, rischiato pochissimo, abbiamo provato a vincerla fin da subito. Il gruppo si è dimostrato molto unito, anche i ragazzi che sono entrati hanno dato un ottimo contributo. Purtroppo, abbiamo fatto qualche pareggio di troppo all'inizio, ma ora stiamo bene e bisogna continuare in questo modo. Matera? Sono pagato per far giocare chi sta meglio. Non c'è uno che merita di giocare se non me lo dimostra in campo. Non faccio preferenze o scelgo per simpatie. Matera in settimana non lo buttavi giù nemmeno a colpi di fucile, l'ho notato in amichevole con la Primavera e l'ho premiato. Kanoute? Un grande ragazzo. Ieri è morta la mamma della moglie. Se era qualcun altro andava via e ci raggiungeva martedì, mercoledì. Invece, è tornato in nottata, oggi ha voluto esserci ed è stato protagonista assoluto. Ha dimostrato attaccamento. La scintilla è scoccata? Certamente non siamo quelli di un mese fa. Stiamo facendo bene, la fiducia c'è. Di Gaudio? Ha preso una botta nell'ultima gara, giovedì gli si è ripresentato questo dolore e forse lo ha penalizzato un po'. Deve imparare a battagliare anche su campi così. Siamo in Serie C. Micovschi? Alcune volte non riesco a capirlo. Fa cose buone, poi non le conclude. Si isola, sta per i fatti suoi, ma altre volte fa cose strepitose. Deve aiutarsi da solo, io continuerò a dargli fiducia finché potrò”.