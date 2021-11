Capuano: "L'Avellino? Brutto da vedere, ha vinto senza fare un tiro in porta" ACR Messina - Avellino, il tecnico: "Battuti da una squadra forte, ma condannati da un episodio"

ACR Messina – Avellino 0-1, il commento dell'allenatore dei giallorossi, Ezio Capuano: “Avevamo tante assenze, ma non sto qui a piangere. Onestamente non ho visto un tiro dell'Avellino. Il nostro portiere non si è sporcato i guantoni. Però, è andata così, abbiamo preso gol su un calcio piazzato quando eravamo anche in 10, con Fofana fuori. Una squadra esperta come l'Avellino quel gol non lo prenderebbe mai. Ripeto, io non ho visto tiri dell'Avellino, poi se dite che l'Avellino ha meritato posso solo alzare le mani. Sono molto arrabbiato perché qualche scelta in campo i ragazzi l'hanno sbagliata. Quando hai una squadra di giovani succede questo. Ho sentito dire che tanti calciatori dell'Avellino non hanno brillato. Io direi che siamo stati bravi a limitare i vari Micovschi, Di Gaudio e Kanoute. Ci ha condannato quell'episodio lì. Dire che però l'Avellino ha strameritato non mi sembra giusto. Ripeto che, forse, quella ad Avellino è stata la parentesi più bella della mia carriera. Sono stato fiero di quello che ho fatto e lo sarò fino a quando finirà la mia carriera. Spero di ripetere quanto fatto lì anche qui a Messina. Se mi hanno chiamato per sostituire Braglia? Non lo dirò perché Braglia sta facendo bene e anche l'Avellino. L'Avellino oggi ha vinto con un calcio d'angolo, m ha dimostrato di essere una grande squadra, brutta da vedere, ma forte”.