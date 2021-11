Il Picerno esonera Palo, ecco chi siederà in panchina contro l'Avellino Fatale la sconfitta casalinga con la Virtus Francavilla, lucani in Irpinia con un nuovo allenatore

L’Avellino affronterà un avversario fresco di cambio di allenatore. Il Picerno ha, infatti, esonerato Antonio Palo e affidato la guida tecnica della prima squadra a Leonardo Colucci.

Ecco Colucci – Sabato, alle 17,30, al “Partenio-Lombardi”, nella gara valida per la quindicesima giornata del girone C di Serie C, Braglia sfiderà un collega diverso da quello che ci si attendeva. Fatale, per Palo, le sconfitte consecutive contro Potenza (2-0) e Virtus Francavilla (0-1). La scelta è ufficiale: “La Società AZ Picerno comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Leonardo Colucci. Classe 1972, una lunga carriera da calciatore ad alto livello con tantissime partite disputate tra Serie A e Serie B, ha indossato, tra le altre, le divise di Cagliari, Bologna ed Hellas Verona. Da allenatore, dopo l’esperienza nel settore giovanile del Bologna, è stato tecnico di Reggiana, Pordenone (portando la sua squadra fino ai rigori con l’Inter a San Siro in Coppa Italia), Vis Pesaro e Ravenna. A mister Colucci il benvenuto e gli auguri di buon lavoro da parte del Presidente Donato Curcio, del Direttore Generale Vincenzo Greco e di tutta la Società”.

Esonerato Palo – La giornata era iniziata con l’esonero dell’ormai ex tecnico dei lucani, Antonio Palo e del suo vice: “La Società AZ Picerno comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore in prima e di allenatore in seconda Antonio Palo e Giovanni Langella. La Società ringrazia i due allenatori per quanto fatto e augura loro le migliori fortune professionali” aveva comunicato il Picerno annunciando la scelta di cambiare in panchina.