Avellino-Picerno, via alla prevendita Tutti i dettagli relativi alla gara valida per la quindicesima giornata di Serie C - girone C

Alle 15 inizierà la prevendita dei biglietti per Avellino-Picerno, gara valida per la quindicesima giornata di Serie C - girone C, in programma sabato (calcio d'inizio alle 17.30) allo stadio "Partenio-Lombardi". I biglietti potranno essere acquistati presso il botteghino dell'impianto sportivo (dalle 15 alle 19 di oggi, da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 e sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 fino al calcio d'inizio con maggiorazione di 2 euro nel giorno della gara) e sul circuito TicketOne (punti vendita e online).

I prezzi

Curva Sud: intero 15 euro, ridotto* 10

Tribuna Terminio: intero 20 euro, ridotto* 15

Tribuna Montevergine Laterale: intero 35, ridotto* 30

* ridotto per under 15 (per i nati a partire dal 01/01/2006) e over 70 (per i nati fino al 31/12/1951)

Regolamento d'accesso - "Gli abbonati dovranno presentarsi ai varchi muniti della fidelity card ricevuta e del segnaposto consegnato al momento dell’acquisto dell’abbonamento. L’accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di green pass valido da esibire al personale autorizzato al momento dell’ingresso e previa misurazione della temperatura. Il Ministero della Salute rilascia la certificazione verde Covid 19 sulla base dei dati trasmessi dalla Regioni e Province autonome relative alla vaccinazione o al risultato al test negativo molecolare/antigenico entro le 48 ore precedenti l’evento o alla guarigione dal Covid 19. Per i bambini di età inferiore ai 12 anni non è obbligatorio presentare il Green Pass. I cancelli dello stadio saranno aperti dalle ore 15.30. Invitiamo tutti i tifosi a rispettare le normative vigenti: uso della mascherina e distanziamento sociale. Inoltre si invitano i tifosi a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e, vista la procedura di accesso, a non presentarsi all’ingresso troppo a ridosso dell’inizio della gara".