Picerno, ecco Colucci: "Voglio una squadra con l'atteggiamento giusto" Sabato (ore 17.30) al Partenio-Lombardi l'esordio sulla panchina rossoblu contro l'Avellino

"L'atteggiamento è fondamentale. Inizio un nuovo percorso e, al di là delle prime partite, che mi auguro di vincere, ho imparato che nell'arco di un campionato il cavallo si vede all'arrivo". Così Leonardo Colucci si è presentato con le prime parole da tecnico dell'AZ Picerno. Il nativo di Cerignola debutterà sulla panchina dei rossoblu nel match contro l'Avellino, in programma sabato (ore 17.30) allo stadio "Partenio-Lombardi".

"Se ci facciamo prendere dalla classifica commettiamo un errore grave. - ha spiegato il nuovo tecnico dell'AZ - Dobbiamo essere bravi a capire se la squadra è viva, se tiene bene il campo, se combatte. Il lavoro paga al di là della classifica, che resta importante. Conosco i giocatori. Non voglio stravolgere e mi piace condividere. Non sono un integralista. Promesse? Dedizione e lavoro. Non è una frase fatta, lavorerò h24 per il Picerno. Sono venuto con entusiasmo e mi allontano tanto da casa. Sono venuto per la bontà del progetto societario e parlo per convinzione. È un progetto importante con una società seria".

Il Picerno ha subito diversi gol su palla inattiva: "Se l'errore è tecnico e non di concetto l'allenatore può far poco. Si possono fare accorgimenti ovviamente. Se al mio calciatore hanno rubato il tempo, devo lavorare in settimana con lui e con la squadra per recuperare quel tempo utile all'avversario per fare gol. Ormai su situazione da palla inattiva arriva il 70, 75 per cento dei gol, come i tanti gol che arrivano su palla rubata. Anche per questo parlo dell'atteggiamento che voglio".

Sull'Avellino: "È una squadra forte, una delle corazzate del girone, partita per vincere il campionato come il Bari e il Catanzaro. - ha aggiunto Colucci - Abbiamo grande rispetto, però la partita la dobbiamo giocare. Voglio vedere l'atteggiamento, da squadra che lotta su ogni pallone. Prepareremo al meglio la partita. Pressione per loro? Vero, ma in 38 gare devo solo pensare che le posso vincere, al di là dell'avversario. Rispetto sempre, capisco che non abbiamo nulla da perdere, ma se perdiamo, perdiamo tre punti. L'intenzione è quella di andare a fare la partita e fare risultato".