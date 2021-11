L'Avellino è pronto a rompere gli indugi per il rinnovo di Tito Mancino vellutato, macchina da assist, professionista esemplare: ora i lupi vogliono blindarlo

Il mancino educato di Fabio Tito è un pennello che dipinge traiettorie come perfetti arcobaleni alla fine dei quali c'è, spesso, una pentola d'oro per l'Avellino. Un folletto dal piede fatato. Quaranta presenze, 3 gol e 10 assist nella scorsa stagione; tredici, già due reti e 3 rifiniture vincenti in quella attuale. Numeri e prestazioni che lo hanno consacrato; lo stanno consacrando, come uno dei top-player della categoria, che, a 28 anni, con tutta una carriera ancora davanti, può cullare pure la motivata ambizione di non accontentarsi della Serie C. La scorsa estate il Südtirol ha messo sul piatto un quadriennale per portarselo a casa. E lo vorrebbe ancora. Anche subito. Il Padova mise sul piatto re anni di contratto. Ma Tito ad Avellino sta bene. Si commosse quando firmò il vincolo coi lupi perché ha sempre considerato la maglia biancoverde come una tappa prestigiosa nel suo percorso professionale, guadagnata con anni di dura gavetta. Mai un lamento, mai una parola fuori posto. Testa bassa e pedalare in attesa di sviluppi. Tito ha scelto di restare anche senza un accordo per il rinnovo del suo contratto in scadenza, una condizione per cui, ora più che prima, fa ancor più gola a chi lo voleva e lo vorrebbe. L'Avellino e Braglia non sono, però, dei masochisti e, allora, seppur con un pizzico di ritardo rispetto a pretese tutt'altro che fuori mercato proprio in virtù di quanto ha dato sul campo per l'adeguamento e il prolungamento, almeno sino al 2023, del vincolo in essere si va verso un'intesa entro la fine dell'anno per scongiurare il pericolo di perderlo a parametro zero a partire da gennaio. Fabio Tito e l'Avellino, una storia destinata a proseguire.