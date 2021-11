Avellino - Picerno, le probabili formazioni Alle 17,30 la gara valida per la quindicesima giornata del girone C di Serie C

Avellino – Picerno vale tanto, tantissimo. Alle 17,30, contro i lucani, reduci dal cambio in panchina tra l'esonerato Palo e il subentrato Colucci, per i biancoverdi c'è la possibilità di centrare la terza vittoria di fila e l'ottavo risultato utile consecutivo dopo il primo successo stagionale in trasferta, conquistato al “San Filippo-Scoglio” contro l'ACR Messina (0-1). Il miglior modo per incamminarsi verso un finale di girone di andata pieno zeppo di scontri diretti al vertice, tra cui quello contro la capolista Bari. Si va in campo per la quindicesima giornata del girone C di Serie C.

Sul fronte formazione, con Ciancio ancora ai box e Carriero appena rientrato, che si accomoderà in panchina, si va verso la conferma in blocco dell'undici iniziale opposto domenica scorsa ai siciliani. Avanti tutta con il 4-2-3-1 con Forte in porta; Rizzo, Dossena, Silvestri e Tito in difesa; Matera e D'Angelo a centrocampo; Micovschi, Kanoute e Di Gaudio alle spalle dell'unica punta Maniero. Aloi o De Francesco, al posto di Matera, le uniche, possibili, ma improbabili sorprese di Braglia dal primo minuto.

Dall'altra parte della barricata, fuori l'ex Albadoro, lungodegente, che non sarà della partita al pari degli squalificati Albertazzi e Vivacqua. Titolari due degli altri tre ex dei lupi in organico tra le file degli ospiti: il portiere Viscovo, che giocherà proprio al posto di Albertazzi e il centrocampista Dettori. Dovrebbe, invece, subentrare a gara in corso De Marco. Terranova e Reginaldo si contendono una maglia da titolare nel tridente che avrà nell'ex Cavese Geradi il suo riferimento centrale.

Avellino – Picerno, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 17,30)

Avellino (4-2-3-1): Forte; Rizzo, Dossena, Silvestri, Tito; Matera, D'Angelo; Micovschi, Kanoute, Di Gaudio; Maniero. A disp.: Pane, Pizzella, Bove, Sbraga, Mignanelli, Aloi, Carriero, De Francesco, Mastalli, Gagliano, Messina, Plescia. All.: Braglia.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ciancio.

Ballottaggi: Matera - Aloi – De Francesco (per una maglia): 60% - 25% - 15%.

Diffidati: Carriero.

Picerno (4-3-3): Viscovo; Vanacore, Ferrani, Allegretto, Guerra; De Cristofaro, Dettori, Pitarresi; Terranova, Gerardi, Esposito. A disp: Summa, Finizio, Alcides, De Franco, Setola, De Ciancio, D’Angelo, Viviani, Reginaldo, Carrà, Coratella, De Marco. All.: Colucci.

Squalificati: Albertazzi, Vivacqua.

Indisponibili: Albadoro.

Ballottaggi: De Cristofaro – De Marco: 55% - 45%; Terranova – Reginaldo: 55% - 45%.

Diffidati: Allegretto, De Ciancio e Pitarresi.

Arbitro: Centi della sezione di Terni. Assistenti: Pintaudi della sezione di Pesaro e Spina della sezione di Palermo. Quarto Ufficiale: Tomasi della sezione di Lecce.