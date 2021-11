Silvestri: "Abbiamo toppato, ora incazzati a Torre del Greco" Avellino - Picerno 1-1, il difensore: "Approccio sbagliato, ci siamo rilassati, c'è da lavorare"

Avellino – Picerno 1-1, il commento del difensore dei biancoverdi, Luigi Silvestri: “Siamo rammaricati delle tante occasioni sprecate, perché non abbiamo portato a casa i tre punti, in casa dove dovremmo costruire il nostro fortino. Stiamo consolidando una certa mentalità, altrimenti non avremmo inanellato 8 risultati utili consecutivi, ma non basta. Qualcuno sicuramente ha sbagliato l’approccio. Siamo stati anche bravi a reagire trovando il gol del pareggio nella ripresa, spingendo tanto. Il gol mancato? Era una palla bellissima di Micovschi, è uscita forse di un centimetro. Una giornata nera iniziata da quel momento, l’avevo persino chiamata a Di Gaudio, 9 volte su 10 la butto dentro. Senza voler peccare di presunzione. Affrontare le neo-promosse è sempre difficile, perché si chiudono e ripartono quando vengono a giocare in casa tua. Ancora una volta ci è capitato di doverne incrociare una dopo il cambio di allenatore. Abbiamo peccato in alcune cose, sicuramente, c'è stato un rilassamento, sono anche partite difficili da preparare. È più facile da preparare la gara con la Turris, paradossalmente e, forse, è anche meglio arrivarci incazzati. Oggi abbiamo toppato. Andremo ad affrontare una squadra che gioca benissimo, quindi dovremo stare molto attenti, prima di pensare al Bari, e questo ci aiuterà a tenere alta la tensione. Oggi abbiamo fatto il loro gioco avendo frenesia e fretta di fare determinate cose, assecondando le loro perdite di tempo. Ci hanno tolto la profondità sin dall’inizio, son venuti qui per il pareggio e si è visto. Dobbiamo capire questo, non essere frenetici contro squadre che si difendono così e, a maggior ragione se ci dovesse ricapitare di andare in superiorità numerica con ancora tanti minuti da giocare”.