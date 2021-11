Braglia: "Niente alibi, perché questo pareggio è soltanto colpa nostra" Avellino - Picerno 1-1, il tecnico: "Meritiamo di non aver vinto per la superficialità dimostrata"

Avellino – Picerno 1-1, il commento dell'allenatore dei biancoverdi, Piero Braglia: “Facciamo di tutto per complicarci le cose, ne abbiamo parlato tante volte. E rieccoci. La superficialità non porta da nessuna parte, lo si è visto sul gol che abbiamo preso. Hanno passato due volte la metà campo e lo hanno fatto in maniera tranquilla, senza essere contrastati. Ogni volta che devi fare quel saltino, ci innervosiamo e sbagliamo, commettendo errori, prendendo due pali e rischiando addirittura di perderla. Perdere una partita del genere sarebbe stato scioccante. Se continuiamo ad interpretarle così, il pareggio ci sta bene. Ce lo meritiamo. Quando manca l’atteggiamento, quando manca la determinazione, finisce così, soprattutto se l’atteggiamento manca a quelli che partono titolari sia a chi entra. Quando hai 7,8 palle gol, se non la vinci è solo colpa tua. Bisogna prendere atto di certe situazioni e capirle, perché anche l’anno scorso a Vibo Valentia potevamo consolidare il secondo posto e abbiamo fallito. È un dato di fatto. Abbiamo giocato sottotono avendo un atteggiamento non buono. Dobbiamo prenderci il punto e andare avanti, senza crearci alibi. Abbiamo preso i pali perché abbiamo sbagliato a tirare, siamo stati rimpallaTi per lo stesso motivo. Nel finale dovevamo allargare il gioco e, invece, siamo andati con palle dritto per dritto facendo il gioco dei loro difensori centrali altri un metro e novanta. Micovschi? Vorrei vedere altre cose da lui. Quando uno gioca con gli esterni alti, ti devi aspettare che saltino l’uomo, che vadano dentro e vadano a tirare. Lui al massimo rientra e mette sta palla a rientrare, ma mi aspetto di più, da lui come da me stesso. La Turris? Penso che questa squadra possa giocarsela con tutte, se gioca con l’atteggiamento giusto. Nella prima parte della stagione abbiamo dispensato punti. A Torre del Greco mi aspetto un Avellino tosto e cattivo, poi vedremo”.