La Turris di Santaniello vince ancora. Domenica il derby con l'Avellino Quarti successo consecutivo per i corallini, che ribaltano la Virtus Francavilla a domicilio: 1-2

La Turris vola. Quarta vittoria consecutiva per i corallini, ora terzi da soli nella classifica del girone C di Serie C. A Francavilla Fontana, contro la Virtus, succede tutto nella ripresa. Esempio colpisce Tchetchoua nel tentativo di rinviare il pallone. Per l'arbitro Angelucci della sezione di Foligno il fallo è in area ed è calcio di rigore. Si incarica della trasformazione Maiorino, che batte Perina. Ma la Turris è indomita e reagisce con Santaniello, che firma il suo quinto gol in 13 partite capitalizzando un assist di Varutti. Non si accontenta la squadra di Caneo, che completa la rimonta grazie al subentrato Pavone, glaciale nel cuore dell'area, nel tramutare in rete il secondo assist di giornata di Varutti, innescato da Giannone. Domenica prossima, alle 14,30, al “Liguori, il derby contro l'Avellino.

Il tabellino.

Virtus Francavilla – Turris 1-2

Marcatori: st 4' Maiorino (rig.), 16' Santaniello, 37' Pavone.

Virtus Francavilla (3-5-2): Nobile; Idda. Miceli, Caporale; Pierno, Tchetchoua, Toscano (28' st Franco), Prezioso (28' st Tulissi), Ingrosso (42' st Enyan); Maiorino (42' st Ventola), Ekuban (17' st Perez). A disp: Milli, Cassano, Feltrin, Carella, Mastropietro, Gianfreda, Delvino. All.: Sportillo (Taurino squalificato).

Turris (3-4-3): Perina; Esempio, Lorenzini, Zanoni (26' st Loreto); Finardi, Tascone, Franco, Varutti (41' st Giofré); Giannone (38' st Bordo), Santaniello (26' st Pavone), Leonetti (41' st Di Nunzio). A disp: Abagnale, Colantuono, Giofré, Sartore, Palmucci, Iglio, D'Oriano. All.: Caneo.

Arbitro: Angelucci della sezione di Foligno. Assistenti: Carelli della sezione di Campobasso e Giorgi della sezione di Legnano. Quarto Ufficiale: Scatena della sezione di Avezzano.

Note: Ammoniti: Miceli, Prezioso, Ingrosso, Pierno e Franco. Recupero: pt 1', st 4'.