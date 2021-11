Taccone torna a parlare: "Lasciamo lavorare in pace l'Avellino" L'ex presidente dei biancoverdi è intervenuto a sorpresa nel corso di 0825 su 696 TV

Nel corso dell'ultima puntata di 0825, il focus settimanale di approfondimento sull'U.S. Avellino in onda ogni domenica alle 21 su 696 TV OttoChannel, tra i messaggi whatsapp dei telespettatori da casa è arrivato anche quello dell'ex presidente dei biancoverdi, Walter Taccone: “È la prima volta che intervengo e lo faccio nel solo scopo di sorreggere squadra e società. Io sarei meno preoccupato. Sono certo che la squadra saprà farsi valere durante il campionato e venderà cara la pelle contro qualsiasi avversaria. Lasciamoli lavorare in pace e sosteniamoli sempre. Qualche piccola riserva la avrei per la conduzione tecnica che deve prendersi le propria responsabilità evitando di addossare ai giocatori tutte le colpe. Come abbiamo detto con il dottor Discepolo, la squadra da temere è certamente il Palermo che sembra di altra categoria” ha scritto Taccone prendendo parte al dibattito in corso in studio sul pareggio tra Avellino e Picerno e sulla prossima partita in calendario dei biancoverdi, in programma domenica, alle 14,30, allo stadio “Liguori”, contro la Turris.