Avellino, Ciancio e Sbraga ai box. Derby con la Turris: ecco l'arbitro Primo allenamento verso la sfida di Torre del Greco per i lupi dopo il pari con l'AZ Picerno

Ripresa della preparazione per l'Avellino, che si è ritrovato al "Partenio-Lombardi" per mettere la Turris nel mirino. Lavoro in sala video, poi i biancoverdi hanno sviluppato una seduta atletica e tecnica sul sintetico dell'impianto sportivo irpino. Simone Ciancio ha lavorato a parte: l'esterno difensivo ligure, fermo dal pre-gara di Messina, proverà ad accelerare nel corso della settimana per tornare in gruppo. Differenziato anche per Andrea Sbraga con il primo allenamento in ottica Turris vissuto in gestione, ma senza particolare preoccupazione dal difensore centrale capitolino e dallo staff tecnico.

Piero Braglia non potrà contare su Salvatore Aloi nel derby di Torre del Greco. Il centrocampista di Melito di Porto Salvo è stato squalificato dal giudice sportivo in virtù del quinto giallo rimediato nel pari casalingo contro l'AZ Picerno. Giuseppe Carriero dovrebbe sostituire Aloi nella formazione titolare e tornare, quindi, dal primo minuto dopo il secondo tempo disputato nell'ultimo match dei lupi.

Nel frattempo, la Lega Pro e la CAN C hanno comunicato le designazioni arbitrali della sedicesima giornata. Turris-Avellino, in programma domenica (ore 14.30) all'Amerigo Liguori sarà diretta da Luigi Carella di Bari con Roberto Fraggetta di Catania e Francesco Cortese di Palermo assistenti e Sajmir Kumara di Verona quarto ufficiale.